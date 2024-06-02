Мечта осуществилась: незрячий парень из Чернигова спел на сцене со Святославом Вакарчуком

13-летний черниговец Андрей Шерстюк не видит ничего с рождения. Любимым артистом парня является лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Андрей имел возможность спеть на одной сцене с кумиром.

Однако, Шерстюк в последний момент едва не отказался от своей мечты. Вернуть парню уверенность в себе смогла его воспитательница по музыке.

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Вера Омолс, мать Андрея, призналась, что парень с детства начал проявлять интерес к творчеству. Так, парень отбивал музыкальный такт ладонями или ложкой, пытаясь воспроизвести песню из мультфильмов.

Впрочем, к выступлению на одной сцене со Святославом Вакарчуком Шерстюк готовился в течение двух месяцев. В этом ему помогла учительница по музыке – Любовь Тянутова, с которой он учил песню "Обійми". Более того, в день выступления она оставалась с ним на телефонной связи.

Перед репетицией, Андрей разволновался и не смог сначала спеть вместе со Святославом. Однако, парню помогла воспитательница, которая вовремя его успокоила.

Он может волноваться, что-то новое для него это очень трудно. Это надо проходить, через это переступать,

– рассказала мама подростка.

Сначала Шерстюк зашел в зал как зритель, впрочем решил попробовать себя и выйти на сцену вместе с кумиром.

Мечта осуществилась на все 100%, очень хорошо мы спели с Вакарчуком в дуэте. Я хочу это сказать искренним зовом всего сердца,

– отметил Андрей.

Андрей Шерстюк выступил вместе со Святославом Вакарчуком: смотрите видео онлайн

Что известно об Андрее Шерстюке