Светлана Тарабарова призналась, как переживает смерть своего 71-летнего отца

27 мая певица Светлана Тарабарова сообщила о смерти своего отца Василия. В то же время артистка призналась, как переживает гибель папы и что чувствует сейчас.

Светлана сразу оповестила поклонников о трагедии в семье. По этому печальному случаю она опубликовала архивное фото отца.

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Как призналась Тарабарова, смерть папы стала для нее очень неожиданной. Артистка до сих пор себя уверяет, что он просто устал и уснул.

Люди, которых мы любим, навсегда остаются в наших сердцах. Это было неожиданно, потому что он еще мог жить и быть с внуками,

– поделилась певица.

Певица также отметила, что надо ценить время и не тратить его на обиды. Несмотря на то, что исполнительница испытывает боль из-за потери, она пытается держаться ради детей.

Мне очень больно, очень. Больно маме. Она говорила: "Я мечтала, что мы будем с ним за руку ходить, когда будем стареть". Я спасаюсь защитой и делаю вид, что все нормально, на самом деле, мне очень больно,

– призналась Светлана.

В то же время певица поделилась, что отец любил музыку и просил ее написать песню о рыбалке и Дне ангела. Теперь артистка называет папу еще и продюсером, поскольку хочет в будущем выпустить такие треки.

Светлана Тарабарова о смерти отца: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти отца Тарабаровой