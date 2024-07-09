Кинг, который постоянно поддерживает Украину, не смог обойти очередную трагедию, которую организовала Россия.

Важно После ракетного обстрела "Охматдета": "Океан Эльзы" задонатил 100 тысяч на помощь больнице

"Король ужасов" в своей заметке упомянул фамилии Трампа, который планирует баллотироваться на президента США, и самопровозглашенного российского президента Путина.

Приятель Трампа – Путин сегодня бомбил детскую больницу в Украине. 37 убитых, – написал Стивен Кинг.

Напомним, что вчера, 8 июля, в результате российского обстрела пострадала столичная детская больница "Охматдет". По состоянию на сейчас спасательные работы завершены, 2 человека погибли, еще 38 – получили ранения, 8 из которых – дети. Как сообщил Министр здравоохранения, ракета попала в токсикологический корпус, где находились тяжелобольные дети.

В общем, результате вчерашней атаки погибло более 30 человек, а почти 200 – получили ранения. Спасательные работы в разных районах Киева до сих пор продолжаются.