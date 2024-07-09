Кінг, який постійно підтримує Україну, не зміг оминути чергову трагедію, яку організувала Росія.

Важливо Після ракетного обстрілу "Охматдиту": "Океан Ельзи" задонатив 100 тисяч на допомогу лікарні

"Король жахів" у своєму дописі згадав прізвища Трампа, який планує балотуватись на президента США, і самопроголошеного російського президента Путіна.

Приятель Трампа – Путін сьогодні бомбардував дитячу лікарню в Україні. 37 убитих, – написав Стівен Кінг.

Нагадаємо, що вчора, 8 липня, внаслідок російського обстрілу постраждала столична дитяча лікарня "Охматдит". Станом на зараз рятувальні роботи завершені, 2 людей загинули, ще 38 – зазнали поранень, 8 з яких – діти. Як повідомив Міністр охорони здоров'я, ракета влучила в токсикологічний корпус, де перебували важкохворі діти.

Загалом, внаслідок вчорашньої атаки загинуло понад 30 людей, а майже 200 – зазнали поранень. Рятувальні роботи в різних районах Києва досі тривають.