В Дие стартовало голосование за украинское жюри на Евровидении-2024: кто в списке
25 марта 2024, 11:55Читати новину українською
Источник:Дия
В Дие стартовало голосование за Национальное жюри на Евровидении-2024. Проголосовать за кандидатов можно до 1 апреля.
Пятеро представителей, за которых отдадут больше всего голосов, войдут в судейский состав песенного конкурса от Украины. Человек, который наберет наибольшее количество голосов, автоматически станет председателем жюри.
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Как проголосовать
Все желающие в возрасте от 14 лет имеют возможность принять участие в опросе. Для этого необходимо войти в мобильное приложение Дия, перейти в раздел "Сервисы", выбрать пункт "Опрос" и проголосовать за одного из десяти предлагаемых кандидатов.
Опрос о жюри Евровидения / Скриншот из Дии
Кто в списке кандидатов
- FIЇNKA — выступала в финале Евровидения-2023, продвигает гуцульскую культуру.
- Алексей Бондаренко — главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум", пишет об украинской культуре более 11 лет.
- Александр Вареница — соучредитель Go West, работал с известными артистами.
- Ирина Горовая — основательница POMITNI, в Forbes Ukraine 2020.
- Елена Коляденко — руководит Freedom Ballet, работала на Евровидении.
- Макс Нагорняк — основатель "Bezodnya Music", обозреватель музыки.
- Анна Свиридова — 25 лет в радио, член YUNA.
- Константин Томильченко — продюсер талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор".
- Елена Тополя (Alyosha) — выступала на Евровидении-2010, выпустила 5 альбомов.
- Евгений Триплов — продюсировал песни для Тины Кароль, MONATIK.
Что известно о Евровидении-2024
- Уже в мае в Мальмё состоится 68-й песенный конкурс Евровидения-2024. Впервые в истории конкурса страны "Большой пятерки", которые обычно автоматически проходят в финал, будут выступать в прямом эфире во время финальных соревнований вместе со Швецией, победителем прошлого года.
- Украина представит на Евровидении-2024 песню "Teresa & Maria" в исполнении alyona alyona & Jerry Heil. Трек вызвал неоднозначную реакцию украинцев из-за противоречивой исторической фигуры матери Терезы, которая легла в основу композиции. В то же время песня чтит силу и выносливость украинских женщин в военное время, призывая не терять смелость и идти вперед.
- Кто в этом году поедет на Евровидение от других стран, можно узнать по ссылке.