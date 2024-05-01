По всем законам физики должен был бы умереть, – Станислав Асеев с фронта попал в госпиталь
Источник:Станислав Асеев
Украинский писатель и лауреат Шевченковской премии Станислав Асеев с начала вторжения ушел на фронт. Однако, недавно он сообщил, что получил контузию на фронте.
Сейчас мужчина находится на лечении в госпитале. В то же время военный признался, что должен был бы умереть, однако ему удалось выжить.
Не пропустите Жена звезды "Лиги смеха" рассказала о его состоянии после ранения: где сейчас Виктор Розовый
Что произошло со Станиславом Асеевым
1 мая мужчина поделился страшной новостью. Он едва не распрощался с жизнью из-за того, что все позиции на фронте были утрачены. Впрочем, Станислав сообщил о сотрясении мозга и пребывании в госпитале. По словам журналиста Дениса Казанского, Асеев воюет в Донецкой области.
Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга,
– рассказал военный.
Что известно о Станиславе Асееве
- Он украинский писатель и член "Украинского ПЭН". В течение определенного периода времени мужчина работал журналистом под псевдонимом "Станислав Васин" в оккупированном Донецке.
- С мая 2017 по декабрь 2019 Асеев находился в плену организации "ДНР".
- В 2021 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу "В изоляции".
- Впоследствии Станислав стал основателем Justice Initianive Fund – организации, которая стремится искать российских военных преступников за материальное вознаграждение.
- С начала вторжения мужчина вступил в ряды ВСУ. В 2022 году он опубликовал английский перевод книги "Светлый путь: история одного концлагеря" в Украинском институте Гарварда. Эту работу перевели уже на 12 языках.
- В мае 2023 года Асеев получил в Чикаго премию за мужество имени Дианы Ортис.