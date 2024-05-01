По всем законам физики должен был бы умереть, – Станислав Асеев с фронта попал в госпиталь

1 мая 2024, 11:35
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Станислав Асеев

Украинский писатель и лауреат Шевченковской премии Станислав Асеев с начала вторжения ушел на фронт. Однако, недавно он сообщил, что получил контузию на фронте.

Сейчас мужчина находится на лечении в госпитале. В то же время военный признался, что должен был бы умереть, однако ему удалось выжить.

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Что произошло со Станиславом Асеевым

1 мая мужчина поделился страшной новостью. Он едва не распрощался с жизнью из-за того, что все позиции на фронте были утрачены. Впрочем, Станислав сообщил о сотрясении мозга и пребывании в госпитале. По словам журналиста Дениса Казанского, Асеев воюет в Донецкой области.

Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга,
– рассказал военный.

Что известно о Станиславе Асееве

  • Он украинский писатель и член "Украинского ПЭН". В течение определенного периода времени мужчина работал журналистом под псевдонимом "Станислав Васин" в оккупированном Донецке.
  • С мая 2017 по декабрь 2019 Асеев находился в плену организации "ДНР".
  • В 2021 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу "В изоляции".
  • Впоследствии Станислав стал основателем Justice Initianive Fund – организации, которая стремится искать российских военных преступников за материальное вознаграждение.
  • С начала вторжения мужчина вступил в ряды ВСУ. В 2022 году он опубликовал английский перевод книги "Светлый путь: история одного концлагеря" в Украинском институте Гарварда. Эту работу перевели уже на 12 языках.
  • В мае 2023 года Асеев получил в Чикаго премию за мужество имени Дианы Ортис.

Автор: Влада Пономарьова