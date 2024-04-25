После новости о пакете военной помощи Украине: Руслана поделилась фото с Джо Байденом

Вчера, 24 апреля, в США объявили законопроект о многомиллиардной помощи Украине и другим партнерам. На это уже отреагировала исполнительница Руслана.

Она показала редкую фотографию с президентом Джо Байденом. Кроме того, артистка выразила лидеру государства слова благодарности за поддержку Украины.

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Как Руслана отреагировала на военную помощь от США

Певица поделилась фото с Джо Байденом, где они оба сидят в кабинете президента и что-то обсуждают.

В ближайшее время Украина получит такой долгожданный пакет помощи,

– отметила исполнительница.

Заметим, точно не известно, встречалась ли исполнительница с политиком недавно, или, возможно, эту фотографию сделали раньше. Руслана об этом решила не разглашать.

Что известно о новом пакете военной помощи от США