Она показала редкую фотографию с президентом Джо Байденом. Кроме того, артистка выразила лидеру государства слова благодарности за поддержку Украины.
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Как Руслана отреагировала на военную помощь от США
Певица поделилась фото с Джо Байденом, где они оба сидят в кабинете президента и что-то обсуждают.
В ближайшее время Украина получит такой долгожданный пакет помощи,
– отметила исполнительница.
Заметим, точно не известно, встречалась ли исполнительница с политиком недавно, или, возможно, эту фотографию сделали раньше. Руслана об этом решила не разглашать.
Что известно о новом пакете военной помощи от США
- После месяцев тщательных переговоров и дискуссий, 24 апреля Байден в Белом доме объявил, что подписал законопроект о помощи партнерам, который накануне одобрил Сенат.
- Пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов Израилю и 4,83 миллиарда партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, туда входит 9,15 миллиарда долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Украине и других конфликтных зонах по всему миру.
- Относительно пакета военной помощи Украине, он включает перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.
- Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты начнут поставки оружия и оборудования в Украину в ближайшие дни.
- Как сообщает CNN, значительная часть американского оружия, предназначенной для Киева, уже хранится на складах, расположенных в Германии и Польше.