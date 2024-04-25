Вона показала рідкісну світлину з президентом Джо Байденом. Крім того, артистка висловила лідеру держави слова вдячності за підтримку України.
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Як Руслана відреагувала на військову допомогу від США
Співачка поділилася фото з Джо Байденом, де вони обоє сидять у кабінеті президента й щось обговорюють.
Найближчим часом Україна отримає такий довгоочікуваний пакет допомоги,
– зазначила виконавиця.
Зауважимо, достеменно не відомо, чи зустрічалася виконавиця з політиком нещодавно, чи, можливо, цю світлину зробили давніше. Руслана про це вирішила не розголошувати.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від США
- Після місяців ретельних переговорів і дискусій, 24 квітня Байден у Білому домі оголосив, що підписав законопроєкт про допомогу партнерам, який напередодні схвалив Сенат.
- Пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів Ізраїлю та 4,83 мільярда партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Крім того, туди входить 9,15 мільярда доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі, на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших конфліктних зонах по всьому світу.
- Щодо пакета військової допомоги Україні, він включає перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби.
- Джо Байден зазначив, що Сполучені Штати розпочнуть постачання зброї та обладнання в Україну найближчими днями.
- Як повідомляє CNN, значна частина американської зброї, призначеної для Києва, вже зберігається на складах, розташованих у Німеччині та Польщі.