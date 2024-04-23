В то же время Маша рассказала, что идею создать собственный ютуб-канал ей подсказал именно Владимир. Он посоветовал ей это сделать еще 7-8 лет назад.

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Какой Зеленский был в работе

По словам ведущей, бывший шоумен был одним из лучшим партнеров в ее жизни. Маша назвала его очень собранным и дисциплинированным в работе. Зеленский работал четко по сценарию, все его фразы были прописаны, поэтому Ефросининой приходилось брать расчетливую часть на себя.

Владимир был собран и очень дисциплинирован. Он один из немногих партнеров, который дает работать в паре. У него все четко, он все контролирует,

– отметила ведущая.

К тому же Маша призналась, что президент не посещал медиамероприятия, куда приглашали всех его коллег. По словам журналистки, Владимир был очень занят. Пока тогдашние телезвезды были ведущими, фото Зеленского уже украшало обложку журнала Forbes. Все благодаря успехам шоумена в кино.

В то же время Ефросинина заметила, что другом Владимира она не была. Женщина описала свои отношения с ним как "теплое уважение". Также Маша призналась, что имела только один 30-минутный разговор с президентом в гримерке. Во время того обсуждения он предложил журналистке создать ютуб-канал, где бы она развивалась как ведущая.

Он сказал, что ютуб надо развивать. Ну я тогда была омрачена телевидением. И почему-то недавно вспомнила как он об этом размышлял, что это интересно. Это такая новая ниша, которую надо надо осваивать. Я помню, что чувствовала, как у него мозги несутся куда-то,

– вспомнила Маша.

Интервью с Машей Ефросининой: смотрите видео онлайн

Что думает Ефросинина о Елене Зеленской

Знакомство женщин состоялось еще в 2016 году. Впрочем, Елена позвала к себе журналистку только через три года. Тогда она попросила Машу сделать отчет по гендерному насилию в Украине.



Ефросинина и Зеленская / Фото из инстаграма ведущей

По словам Ефросининой, они виделись всего три раза. Первая леди очень закрытая, по мнению телеведущей. В то же время Маша считает, что Елене не нравится публичность.