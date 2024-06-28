Spotify удалил страницы подсанкционных российских певцов
Из музыкального приложения Spotify удалили страницы подсанкционных российских певцов. Они активно поддерживают войну против Украины.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких российских исполнителей, против которых США и Евросоюз. Среди них – Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".
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Сервис прекратил свою деятельность в России в 2022 году
Крупнейший в мире сервис потоковых трансляций Spotify был основан в 2006 году в Стокгольме. По состоянию на апрель 2024 года им пользовались 615 миллионов человек в месяц, более трети из них платные подписчики.
В июле 2020 года сервис официально запустили в России, однако в апреле 2022 года он остановил работу в стране из-за развязывания полномасштабной войны против Украины.
Позже компания официально закрыла свой офис в России. Там даже ликвидировали юридическое лицо.