Объявили победительниц "Мисс Мира-2023": какое место на конкурсе красоты заняла Украина
Источник:"Мисс Мира"
19-летняя представительница Украины София Шамия не одержала победу на "Мисс Мира-2023". Она выбыла в четвертьфинале конкурса красоты.
В то же время победительницей в этом году стала европейка Кристина Пышкова. Впрочем, украинка без побед не осталась.
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Какое место заняла Украина на "Мисс Мира-2023"
София Шамия вошла в топ-40, но не смогла попасть в двенадцатку лучших. Ее опередили конкурентки из Чехии, Англии и Испании.
Несмотря на это важно, что благотворительный проект Софии, направленный на помощь детям, пострадавших от войны, был признан лучшим среди всех.
Благотворительный проект украинки победил на Мисс Мира-2023 / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о "Мисс Мира-2023"
- Этот конкурс был основан в Великобритании в 1951 году, поэтому признан старейшим международным конкурсом красоты.
- "Мисс Мира-2023" прошел 9 марта в Индии в Мумбаи. Победительницей конкурса стала участница из Чехии Кристина Пышкова.
- В то же время тремя вице-мисс стали: Ясмина Зейтун из Ливана, Аче Абрахамс из Тринидада и Тобаго и Лесего Чомбо из Ботсваны.
- Важно, что нынешний "Мисс Мира" прошел без участия России.