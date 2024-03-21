"Не даю без декларации": Соню Морозюк высмеяли за футболку, в которой она пришла на интервью

Художница и экс-невеста скандального бизнесмена Романа Гринкевича пришла на интервью к Дмитрию Гордону в авторской футболке. На ней Морозюк в шутку написала — "не даю без декларации", но похоже, пользователи эту шутку не оценили.

Шутки с коррупцией

Художница и раньше всячески пыталась перевести в шутку темы о коррупционном скандале, в который попал ее бывший вместе со своим отцом. И пользователи неоднократно критиковали ее за это.

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В интервью Морозюк заверила, что хейт общественности ее не волнует. И сама обратила внимание, что надпись на ее футболке - тоже попытка обыграть ситуацию относительно ее помолвки с подозреваемым в коррупции бизнесменом.

Я с юмором отношусь к хейту в свою сторону. Все могут прочитать надпись на моей футболке. Потому что кто эти люди – хейтеры? Мне не присуще никого осуждать, потому что человек выбирает свой путь. Я считаю, что мы делимся тем, чем мы наполнены. Во мне нет желчи,

- отметила художница.

Однако, футболка стала еще одним поводом для насмешек в сети:

"Не даю без декларации. А где твоя, обещанная? Ох и цирк"

"Мы ей тоже не дадим без деклараций и фактов о продаже Cartier и донатов на армию", – написали в сети.

"Расскажите как это снять картье, и одеть браслеты хендмейд?"

Добавим, что в интервью Морозюк также рассказала, как разошлась с Романом Гринкевичем и поделилась, почему взяла заем в размере 6,7 миллиона гривен от своей матери, Лилианы Семенюты.



