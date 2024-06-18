"Стала свободная": скандальная Соня Морозюк неожиданно выпустила песню и клип
Источник:Соня Морозюк
Скандальная художница Соня Морозюк, экс-невеста коррупционера Романа Гринкевича, неожиданно сменила род деятельности. Теперь она стала певицей и презентовала свой первый трек "Свободная".
Художница никак не намекала на желание развиваться в музыкальном направлении. В то же время в новой песне Соня захотела рассказать о своих переживаниях за последние полгода.
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Звезда хочет показать новую себя поклонникам и дать им возможность воспринимать ее по-другому. Однако, Морозюк не является автором текста композиции, что дало пользователям сомнения относительно искренности художницы.
Сублимация последних пол года моей жизни – песня, а не картина. Чувствовать свободу в проявлениях, следовать своему творческому зову, верить в свое сегодня, отстаивать свою непоколебимость. Внутренняя империя человека может быть разной,
– поделилась Соня.
Более того, в начале видеоработы виднеется фотография художницы, которая украшает обложку журнала Time за 2034 год. Знаменитость уверена, что сможет такого достичь, потому что станет "самой известной художницей мира".
Также в клипе Соня меняет имидж, отрезав длинные волосы, будто распрощавшись со "старой собой". К тому же текст песни позволяет вспомнить ее участие в коррупционном скандале. Художница отметила, что не является виновной в нем, однако она "нашла себя и стала свободной".
Соня Морозюк – "Свободная": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Большинство пользователей выразили недовольство попытке Морозюк напомнить о себе через песню. Впрочем, некоторые поклонники положительно оценили новое творчество Сони.
- "Редко ставлю дизлайки, но сейчас пришлось";
- "Неужели с продажей картин настолько все плохо, что пришлось еще больше позориться";
- "Песня в принципе не плохая, но, к сожалению, кенселинг так не работает";
- "Песня понравилась, несмотря на хейт";
- "Несмотря на хейт в свете событий, песня очень достойная, может лучше петь, чем рисовать";
- "Сама песня неплохая. Голос приятный. Видеоклип довольно слабый";
- "Коррупционерка что только не делает, чтобы хайповать";
- "Рисуете вы лучше".
К тому же юзеры шутят, что впоследствии Морозюк пойдет в политику. Однако, возможно, Соня таки продолжит заниматься музыкой.