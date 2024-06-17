В понедельник, 17 июня, YAKTAK выпустил новый трек "Ми йдемо". Артист называет его гимном единства и борьбы.

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В композиции "Ми йдемо" исполнитель поет о решимости и силе людей, которые объединяются ради общей цели. Речь идет о достижении побед и возвращении того, что принадлежит им по праву.

Трек рассказывает о вере в лучшее будущее для нашего народа. Она передает глубокие чувства братства и поддержки. Своей песней YAKTAK решил призвать украинцев к объединению и напомнить о том, что вместе можно преодолеть любые трудности.

Мы создали трек, который имеет все шансы стать официальным гимном Украины на Евро-2024, или же просто фанатской песней, которую будут петь наши болельщики. Эта работа не только о футболе. Она и о том, что нужно вставать и идти вперед. Она частично о войне, о жизни и, самое главное, о силе украинцев,

– прокомментировал свой трек YAKTAK.

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