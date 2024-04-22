Не буду врать, – Морозюк рассказала о заработках на картинах и мерче после скандала

Художница Соня Морозюк вернулась в соцсети после скандала. Она не только возобновила публикации на странице, но и продажу мерча и своих картин.

Соня Морозюк воспользовалась скандалом из-за романа с коррупционером Романом Гринкевичем и создала серию с мерчем (это обложки для паспорта, футболки, кейсы для гаджетов) со своими фразами. Также она возобновила продажу картин после интервью Дмитрию Гордону.

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Соня Морозюк о заработках после скандала

Художница рассказала, что до коррупционного скандала мерч приносил ей менее 100 тысяч гривен в месяц. Сейчас продажа ее творчества восстанавливается.

Все супер. Картины покупаются, мерч покупается, все класс. На сегодня я еще не подсчитывала. Продажи были. Я не буду врать, что меньше чем в прошлом году, но все идет своим чередом, набирает обороты. Думаю, что у меня до конца года времени много, летом все будет супер,

– заявила Соня Морозюк.

Художница добавила, что в этом месяце получила заказ – создать 10 картин для одного заведения. Для выполнения ей нужно еще около двух недель. Морозюк не уточнила, сколько средств получит за этот проект.

"Мой стандартный ритм жизни – вставать в 5 утра ехать в мастерскую и рисовать каждый день по картине. У меня должна быть система, которая помогает жить и держаться", – говорила девушка.

Сколько стоят картины Сони Морозюк