Из-за мусора в лесу: София Стужук попала в новый скандал в Латвии

Блогер София Стужук, которая сейчас проживает в Латвии, оказалась в центре скандала. По сообщениям латвийских СМИ, знаменитость и ее мужа Антона подозреваются в незаконном сбросе бытовых отходов в лесу неподалеку от их дома.

Заметим, в Латвии система вывоза и утилизации мусора развита и регулируется на государственном уровне. Так, за незаконный сброс мусора даже предусмотрены значительные штрафы.

Интересно Юрий Бардаш сбежал в Россию: стало известно, кто и как помог продюсеру-предателю это сделать

Дело в том, что местный лесничий обнаружил незаконную свалку в лесу, которая находится в 5 километрах от дома известного блогера. Среди кучи мешков с мусором были найдены документы с личными данными Софии Стужук и Антона Левданского. По просьбе лесничего женщина, жившая в доме, вероятно, няня Стужук, пообещала все убрать, однако не сделала этого. Как следствие, инцидент осветили в СМИ.

Женщина сказала, что отходы вывезут, и я ей доверился. Пришел на следующий день, отходы были, даже через день ничего не изменилось. В этом случае мне очень повезло, что данные владельцев также были среди отходов,

– поделился мужчина.

Что известно о позиции Софии Стужук относительно войны в Украине