Народная любимица открыто не осудила россиян за войну, которую они начали. Иногда она реагирует на террористические акты, которые совершает Россия, но за 2 года ни одного четкого высказывания против войны от Софии Ротару так и не прозвучало.

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Бадоев предположил, выскажется ли Ротару против войны

Алан Бадоев поделился своими мыслями относительно позиции Ротару и откровенно сказал, как относится к ней.

Да и не будет от нее уже никаких заявлений. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты их осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсуждать Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки тоже себе не позволю. Более того, буду ли я с восторгом слушать эту музыку? Немного магии и силы в ней потерялось,

– сказал режиссер.

Режиссер также добавил, что София Михайловна осталась в "той эпохе" и к новой уже не перейдет.

София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет. Она все же оттуда, понимаете? И таких людей очень много – великих, замечательных людей, но 50% их сути – это Россия. В любом случае,

– подытожил Бадоев.

По словам Алана, есть такие артисты, о которых он уже не вспоминает в быту. А сейчас его ежедневный быт – борьба Украины за выживание.

Что известно о гражданской позиции Софии Ротару

До начала полномасштабного вторжения София Ротару часто гастролировала по России.

В 2017 году артистка даже выступила на дне рождении Рамзана Кадырова.

Хотя в соцсетях она иногда показывает последствия войны, певица до сих пор никак не выразила свою позицию публично.

последствия войны, певица до сих пор никак не выразила свою позицию публично. В то же время ее сын вместе с внуком пытались незаконно пересечь на лодке границу с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях.

на лодке с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях. Сейчас София Михайловна скрывает свое текущее место пребывания и говорит, что находится в "безопасном" месте.

пребывания и говорит, что находится в "безопасном" месте. По словам сестры Ротару, артистка до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки, что в Киевской области. Туда она переехала еще после оккупации Крыма.

Кстати, в том же временно оккупированном Крыму Софию Ротару планируют лишить звания "Почетный гражданин Ялты". Более того, россияне могут украсть ее отель Villa Sofia.



