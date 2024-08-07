Он распространил лаконичное обращение к маме в соцсетях. Кроме того, Руслан Евдокименко поделился редким фото артистки.

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На опубликованном снимке улыбающаяся София Ротару предстает в розовом платье и солнцезащитных очках на фоне цветущих кустов. Руслан Евдокименко поделился фотографией в инстаграм-сторис, дополнив ее стикером с надписью "С днем рождения".



Сын Софии Ротару поздравил ее с днем рождения / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, на фоне полномасштабного вторжения София Ротару ограничила свою публичную активность. Она в основном только в соцсетях реагирует на критические события, в частности массированные обстрелы украинских городов. Время от времени певица в инстаграм-сторис также поздравляет родных и поклонников с праздниками.

В октябре 2023 года сестра Софии Ротару, Аурика, рассказала о местонахождении звезды. По ее словам, тогда легендарная артистка жила в собственном доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. В то же время неизвестно где сейчас находится знаменитость.