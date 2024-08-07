В декабре 2021 года исполнительница обнималась в Москве с Филиппом Киркоровым, и в том же году президент Украины назвал Софию Ротару "Национальной легендой". Что известно о жизни певицы, куда она исчезла и где сейчас находится – читайте в материале Show 24.

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Как София Ротару получила популярность

София Михайловна Ротару родилась в Черновицкой области и имеет молдавское происхождение. Во время учебы в школе изрядно проявляла свою страсть к творчеству, поэтому всегда участвовала в художественной самодеятельности.

Впоследствии пошла учиться в Черновицкое музыкальное училище, а благодаря выступлениям на различных фестивалях, в том числе и международных, завоевала первое признание. В 1971 году происходили съемки фильма "Червона рута", где Ротару пригласили на главную роль.

София Ротару – Намалюй мені ніч: смотрите видео онлайн

Однако настоящую популярность певице принесло исполнение песни "Червона рута", авторства Владимира Ивасюка.

София Ротару – Червона рута: смотрите видео онлайн

Впоследствии у Ротару началась масштабная концертная программа, как Советским Союзом, так и за его пределами. Исполнительница сотрудничала со многими композиторами и поэтами, и именно такой подход сыграл важную роль в ее карьере.

Певица исполняет песни на многих языках: украинском, русском, молдавском, болгарском, сербском, итальянском, английском, немецком и другие. София Ротару получила немало наград и премий как в СССР, так впоследствии в Украине, России и Молдове.

Скандалы с Софией Ротару

С распадом СССР звезда продолжила свои концертные выступления на территории уже отдельных стран. В 2011 году она выступила на дне рождении чеченского диктатора Рамзана Кадырова, а события 2014 года не остановили артистку перед выступлениями в России.

Она участвовала в конкурсе "Новая волна" и "Песня года", выступала на "Голубых огоньках" и даже фотографировалась с Киркоровым, получая порцию недовольства от украинской публики.

София Ротару и Филипп Киркоров / Фото из инстаграма Софии Ротару

В 2019 году даже распространились слухи, что Ротару спонсирует АТО. Однако концертный директор звезды опроверг эту информацию и отметил, что она никогда не спонсировала бы войну.

Личная жизнь

В 1968 году Ротару вышла замуж за народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Он стал единственным мужем певицы за всю жизнь. В 2002 году Анатолий преждевременно скончался от инсульта. Певица очень тяжело переживала потерю любимого человека.

София Ротару и Анатолий Евдокименко: смотрите видео онлайн

За время супружеской жизни у пары родился сын Руслан. Певица также имеет двух внуков: Анатолия и Соню.

Внучка живет и работает в США. Она строит карьеру модели. В соцсетях девушка поддерживает Украину и даже имеет избранные сторис с пометкой Ukraine.

А вот в 2022 году в информационном поле стало известно, что сын и внук певицы пытались незаконно покинуть территорию Украины после начала полномасштабного вторжения России.

Их и еще шестерых мужчин задержали при попытке пересечь границу с Молдовой на надувной лодке. Как известно, мужчины заплатили организаторам по две тысячи долларов с каждого.

Руслан вернулся в Киев и якобы проживает с матерью в частном доме. А внук через некоторое время таки смог покинуть Украину и поселился в Европе. Анатолий даже заявил, что тот год оказался для него самым тяжелым и он вынужден был пойти на такой шаг, чтобы начать новую жизнь. Сейчас он работает диджеем под псевдонимом SHMN. О войне же в Украине Анатолий успешно умалчивает.

Где сейчас София Ротару и какова ее позиция

В начале полномасштабного вторжения России певица выложила сообщение, что молится за украинских защитников и мир в Украине. Исполнительница Лайма Вайкуле рассказывала, что Ротару находилась в Киеве, когда страна-агрессор начала наступление 24 февраля 2022 года.

Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарств, ничего не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе,

– поделилась Вайкуле.

Впоследствии певица призвала своих поклонников присоединиться к проекту, который заботится о женщинах и детях военных.

Последнее сообщение в инстаграме Ротару датируется 7 августа 2022 года. Тогда исполнительница поделилась, что приехала в родные Марщинцы – село в Черновицкой области, где она родилась и выросла.

С тех пор Ротару почти не активна ни в социальных сетях, ни в публичном пространстве. Время от времени артистка может опубликовать поздравления по случаю определенных праздников, а во время российских обстрелов может поделиться кадрами ужасных последствий и добавить печальный эмоджи.

Сейчас точно неизвестно где именно находится исполнительница. Ее сестра Аурика уверяла, что София живет в своем особняке в селе Пятихатки, что под Киевом. А вот российский продюсер Илья Салагани сделал заявление, что звезда живет в Италии с семьей, где приобрела собственное жилье.

Продюсер Леонид Дзюник сказал, что Ротару поселилась в Америке, но остается гражданкой Украины. Сама артистка никак не реагирует на эти заявления.

Кроме того, певица больше не выступает на сцене. Как заявил ее бывший директор, она считает, что сейчас не время для концертов и с выступлениями в Россию исполнительница больше не поедет.

Она говорит, что сейчас неподходящее время, чтобы работать – развлекать публику. Она запрещает об этом даже спрашивать! Хотя на нее действительно очень много запросов, мне телефон оборвали, пытаясь договориться о ее концертах,

– говорит Сергей Лавров.

В конце 2023 года стало известно, что оккупанты отобрали у Ротару отель "Вилла София" в аннексированном Россией Крыму. Захватчики назвали такой ход "наказанием" для певицы за то, что она поддерживает Украину и изъявили желание лишить Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Тогда сообщалось, что оккупационные власти хотят национализировать и продать на торгах отель звезды, а средства должны были бы пойти на российскую армию.

Несмотря на такие действия захватчиков, Ротару оставила неизменной позицию по публикации темы войны и ее обсуждения в публичном пространстве. Возможно, впоследствии артистка объяснит, почему выбрала такую манеру в самые сложные времена для ее страны.