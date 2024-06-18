Российские пропагандистские СМИ обсуждают очередную циничную идею относительно имущества украинцев во временно оккупированном Крыму, пишет Show 24. На этот раз хотят захватить отель "Вилла София", принадлежащий Софии Ротару.

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Активисты "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру страны-агрессора с просьбой подать иск об изъятии отеля. Софию Ротару обвинили в том, якобы она приобрела дом с нарушением закона. Свои требования они аргументируют политической позицией певицы и тем, что она поддерживает ВСУ.

В пропагандистских телеграм-каналах указывают, что "Виллу Софию" хотят переоборудовать в госпиталь и санаторий для российских военнослужащих, которых ранили на войне против Украины. Этот вопрос обсуждается уже около трех месяцев.

Захватчики посягают на имущество Ротару