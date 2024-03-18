Кодовая фраза и готовый план: как в Великобритании сообщают о смерти короля

Королевская семья придерживается четкой процедуры объявления о смерти монарха и других членов семьи. Благодаря этому каждое событие происходит без сбоев.

На случай смерти Чарльза III прописан отдельный план под кодовым названием "Операция Мост Менай". Согласно ему определяют, как должны происходить главные события, объявление о потере, прощание, пишет Show 24.

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Как объявляют о смерти монарха

Первым, кто узнает о потере, является британский премьер-министр. Об этом ему сообщат кодовой фразой "мост Менай упал". BBC имеют право первыми объявить о смерти монарха в прямом эфире новостей.

Кроме того, официальные заявления появляются на сайте Букингемского дворца, страницах королевских семей в соцсети X (ранее известная как твитер) и инстаграме. Поэтому первоисточником ни в коем случае не могут быть телеграмм-каналы.



Официальная страница королевской семьи / Скриншот из соцсети X монаршей семьи

Кодовую фразу создали много лет назад для того, чтобы избежать утечки информации в прессу. С наступлением современных технологий она осталась как традиция.

Относительно следующих шагов: первый человек в линии наследования автоматически получает звание короля или королевы. В случае смерти Чарльза III, следующим королем станет принц Уильям. Он должен обратиться к народу. Страна вступает в период траура.

Почему в сети говорят о смерти Чарльза III