Слава Демин неожиданно заговорил об отношениях с Ксенией Мишиной

16 июня 2024, 17:05
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Источник:

"РБК-Украина"

Ведущему Славе Демину приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной. Шоумен признался, действительно ли имеет роман с ней.

В апреле этого года Слава впервые за долгое время намекнул на новые отношения. Он опубликовал фото, на котором держит женскую руку.

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В 2023 году звезд довольно часто видели вместе во время совместных прогулок. К тому же они делились с поклонниками фото, на которых проводили время в компании друг друга.

Впрочем, теперь Демин рассказал, что не имеет ничего общего с Мишиной. Однако, шоумен решил не комментировать свою нынешнюю личную жизнь.

Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно. Относительно нынешних отношений, я пока не готов об этом говорить,
– подчеркнул Слава.

Слава Демин: что известно о личной жизни ведущего

  • Более двух лет назад он сообщил о разрыве с женой Ксенией. Впрочем, пара не развелась официально.
  • Ведущий с экс-возлюбленной воспитывает общего сына.
  • Впоследствии оказалось, что шоумен пригласил на романтическую встречу одну из участниц шоу "Холостяк", но девушка отказалась.
  • Поклонники уже рассуждают о том, кто может быть новой избранницей Демина, но ни одно предположение не кажется правильным. Более того, вполне вероятно, что Слава может встречаться с непубличной личностью.

Автор: Влада Пономарьова