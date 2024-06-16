Слава Демин неожиданно заговорил об отношениях с Ксенией Мишиной

Ведущему Славе Демину приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной. Шоумен признался, действительно ли имеет роман с ней.

В апреле этого года Слава впервые за долгое время намекнул на новые отношения. Он опубликовал фото, на котором держит женскую руку.

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В 2023 году звезд довольно часто видели вместе во время совместных прогулок. К тому же они делились с поклонниками фото, на которых проводили время в компании друг друга.

Впрочем, теперь Демин рассказал, что не имеет ничего общего с Мишиной. Однако, шоумен решил не комментировать свою нынешнюю личную жизнь.

Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно. Относительно нынешних отношений, я пока не готов об этом говорить,

– подчеркнул Слава.

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