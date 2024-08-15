В Швеции закрыли расследование против Йоста Кляйна, которого дисквалифицировали с Евровидения

Нидерландский артист Йост Кляйн выбыл из Евровидения из-за дисквалификации. В деле, которое открыли из-за его вероятного насилия над женщиной, остановили расследование.

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу против Йоста Кляйна. Причиной этому стало отсутствие доказательств.

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Представителя Нидерландов на Евровидении обвинили в том, что он проявил агрессию к фотографу и повредил ее камеру. Однако старший прокурор заявил, что нет серьезных доказательств того, что Кляйн умышленно пытался навредить женщине.

Нидерландский вещатель в очередной раз вступился за своего представителя. Теперь там указали, что очень расстроены из-за сложившейся ситуации,. Они ожидают дальнейшего диалога с Европейским вещательным союзом.

С самого начала мы говорили, что эта дисквалификация была ненужной и непропорциональной, и теперь это, похоже, подтвердилось,

– заявил AVROTROS.

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