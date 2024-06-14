В Киеве прощаются с военнослужащей Шурой "Ялтой" Рязанцевой

В начале июня стало известно о гибели военной Шуры "Ялты" Рязанцевой. В пятницу, 14 июня, в Киеве прошло прощание с защитницей Украины.

Защитница Украины погибла 11 июня. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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В 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе началось отпевание Рязанцевой. На прощание приехали собратья Шуры. Присутствующие в храме имели возможность сказать свои последние слова перед гробом с телом, покрытым государственным флагом.



Прощание с Шурой Рязанцевой / Фото Общественное Крым

Один из побратимов военной, Виктор, поделился, что виделся с Шурой еще до начала вторжения. Однако их судьбы переплелись непосредственно после 24 февраля 2022 года. Тогда они познакомились в отдельном десантно-штурмовом полку.

Она завоевала себе путь туда и я надеюсь что она получит свое лучшее посмертие,

– сказал мужчина.



Процесс прощания с Шурой Рязанцевой / Фото Общественное Крым

В то же время друг Шуры, Виталий, рассказал о том, какими качествами была наделена стилистка. По его словам, Рязанцева была эмпатической и доброй. К тому же женщину называли душой компании, имевшей четкую гражданскую позицию.

Запомнилось, что никогда не стояла в стороне от людей. Одна ассоциация – доброта и свет,

– вспомнил Виталий.



Шура Рязанцева погибла в возрасте 40 лет / Фото Общественное Крым

Чем известна Шура Рязанцева