Поскольку каждая минута на войне непредсказуема, то фактически невозможно спрогнозировать, что с тобой случится за несколько секунд. За время полномасштабного вторжения несколько артистов получили различные ранения. Рассказываем далее в материале Show 24, кто из знаменитостей пострадал и какой степени тяжести их ранения.

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Даниэль Салем

Телеведущий без колебаний после 24 февраля 2022 года пошел в военкомат и попал в Нацгвардию. По последней информации, сейчас мужчина ездит на передовую с разведкой. Он уже успел пережить несколько российских обстрелов.

Во время первого обстрела Салем прощался с жизнью, ведь на них целился вражеский танк. К счастью, тогда удалось спастись. Но в результате второго обстрела в Николаеве Даниэль получил легкую контузию и потерял слух на левое ухо.

Впоследствии мужчина травмировал спину на передовой. Как рассказывал он сам: "получил пулю в броник".

Андрей Хлывнюк

Певец был одним из тех, кто сразу взял в руки оружие и стал на защиту страны. Сначала Андрей присоединился в ряды теробороны ВСУ и защищал Киев от оккупантов. Во время минометного обстрела мужчина получил повреждение лица.

Когда рана зажила, он вернулся к службе и отправился на Восток. Сегодня Хлывнюк пилот ударного дрона Punisher.

Виктор Стороженко

Украинский актер защищал страну на востоке. Однажды он проводил адский бой с российскими оккупантами, но захватчики накрыли позиции наших военных кассетными минами. Тогда Виктор получил серьезные ранения.

Стороженко отправили во фронтовую больницу, а затем эвакуировали в Днепр, а затем – в Киев. Медики сделали все, что мужчина не потерял глаз, поэтому им пришлось выкачивать жидкость и делать операцию.

К слову, актер тогда узнал, что его собратьям удалось зачистить ту линию фронта от захватчиков, где он служил.

Виктор Розовый

В конце февраля 2022 года мужчина ушел добровольцем в полк ССО "Азов", который впоследствии стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ. На фронте освещал различные события, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях. Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Виктор Розовый после ранения / Скриншот из сторис мужчины

21 марта 2024 года Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы. Мужчине провели ряд операций. Сейчас он находится на лечении и реабилитации в Украине. Сейчас семья ждет разрешения врачей, чтобы переправить защитника за границу.

Сергей Филимонов

Мужчина сыграл главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог" и является лидером движения "Гонор". Сергей на фронте попал под вражеский обстрел "Градами" и получил ранение. Врачи прооперировали защитника и вытащили из него восемь осколков.

Медики советовали Филимонову задержаться хотя бы месяц времени на реабилитации, но мужчина вернулся на фронт значительно раньше.

Илья Рыбальченко

Мужчина запомнился участием в шоу "Холостячка". Однако несмотря на медийность, с начала вторжения вступил в ряды ВСУ. Через некоторое время Илья вышел на связь и сообщил, что получил ранение в плечо на юге Украины.

Сегодня мужчина вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На странице в инстаграм он сообщил, что война забрала очень много здоровья. В прошлом году был тяжелый перелом руки со смещением, а сейчас – тройной перелом голени и седые волосы.

Дмитрий Линартович

Украинский актер запомнился публике ролями в таких фильмах, как: "Толока", "Тот, кто прошел сквозь огонь", "Гетман" и "Обмен". Дмитрий ушел добровольцем в самом начале полномасштабной войны. Служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне.

В январе 2023 года Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Тогда мужчина получил тяжелую контузию и осколочное ранение.

Впоследствии защитник даже опубликовал видео с кадрами эвакуации, где он сказал следующее: "Поздравляю, друзья. Я украинский актер Дмитрий Линартович. В Соледаре. 300-й. Помните, что мы на богом данной земле, нас никогда не сломать. Мы побеждаем. Слава Украине!"