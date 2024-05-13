"Холостяк" возвращается: главным героем станет известный ветеран российско-украинской войны

Телеканал СТБ сообщил о возвращении шоу "Холостяк", которого все так ждали. Уже даже объявили, кто станет главным героем реалити.

Выяснилось, что им будет ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Интересно, что в этом году впервые в истории программы имя главного героя объявили одновременно с началом кастинга.

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Что известно о возвращении шоу "Холостяк"

Организаторы отметили, что в течение двух лет искали достойного кандидата на роль холостяка, который будет настоящим героем нашего времени. Продюсеры проекта считают, что сегодня идеальный мужчина в глазах украинок – это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности. По их мнению, Александр Терен прекрасно подходит под эти параметры.

Этой осенью вместе с холостяком мы сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам. И окунемся в новую историю любви,

– написали создатели проекта.

Известно также, что романтическое реалити-шоу выйдет уже этой осенью.

Отметим, что ранее Александр Терен рассказывал, что принял бы участие в шоу "Холостяк" для того, чтобы создать благоприятный образ ветерана войны среди украинцев.

Ну, прикиньте, парень без ног, ветеран – холостяк. И за него "бьются" 10 или 15 женщин. Это же прям классно! Я просто пропагандирую и пытаюсь сформировать положительный образ ветерана в обществе. Поэтому такой масштабный проект однозначно очень положительно повлиял бы на эту миссию,

– говорил военный.

Теперь его желание осуществится.

Зрители, что интересно, очень обрадовались, что Александр станет главным холостяком страны в этом году.

"Идеальный герой. Очень жду эту особенную историю";

"Ого, вот это так неожиданная новость. Достойный холостяк и достойный человек! Ждем осени";

"Желаю, чтобы этот проект принес ему большую, искреннюю и настоящую любовь. С таким мужчиной женщина будет чувствовать себя всегда в безопасности";

"Надеюсь, что Александр найдет настоящую любовь! Удачи";

"Ого-го, один из немногих холостяков на которого будет приятно смотреть".

Что известно об Александре Терене