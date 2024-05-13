"Холостяк" возвращается: главным героем станет известный ветеран российско-украинской войны
Источник:СТБ
Телеканал СТБ сообщил о возвращении шоу "Холостяк", которого все так ждали. Уже даже объявили, кто станет главным героем реалити.
Выяснилось, что им будет ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Интересно, что в этом году впервые в истории программы имя главного героя объявили одновременно с началом кастинга.
Не пропустите Родители сделали сюрприз: alyona alyona alyona вернулась в Киев после Евровидения-2024
Что известно о возвращении шоу "Холостяк"
Организаторы отметили, что в течение двух лет искали достойного кандидата на роль холостяка, который будет настоящим героем нашего времени. Продюсеры проекта считают, что сегодня идеальный мужчина в глазах украинок – это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности. По их мнению, Александр Терен прекрасно подходит под эти параметры.
Этой осенью вместе с холостяком мы сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам. И окунемся в новую историю любви,
– написали создатели проекта.
Известно также, что романтическое реалити-шоу выйдет уже этой осенью.
Отметим, что ранее Александр Терен рассказывал, что принял бы участие в шоу "Холостяк" для того, чтобы создать благоприятный образ ветерана войны среди украинцев.
Ну, прикиньте, парень без ног, ветеран – холостяк. И за него "бьются" 10 или 15 женщин. Это же прям классно! Я просто пропагандирую и пытаюсь сформировать положительный образ ветерана в обществе. Поэтому такой масштабный проект однозначно очень положительно повлиял бы на эту миссию,
– говорил военный.
Теперь его желание осуществится.
Зрители, что интересно, очень обрадовались, что Александр станет главным холостяком страны в этом году.
- "Идеальный герой. Очень жду эту особенную историю";
- "Ого, вот это так неожиданная новость. Достойный холостяк и достойный человек! Ждем осени";
- "Желаю, чтобы этот проект принес ему большую, искреннюю и настоящую любовь. С таким мужчиной женщина будет чувствовать себя всегда в безопасности";
- "Надеюсь, что Александр найдет настоящую любовь! Удачи";
- "Ого-го, один из немногих холостяков на которого будет приятно смотреть".
Что известно об Александре Терене
- Мужчина ранее работал баристой в Киеве, однако в начале полномасштабного вторжения ушел добровольцем на передовую. Александр присоединился к рядам батальона "Карпатская Сечь".
- Во время ожесточенных боев в Харьковской области он получил тяжелые ранения и потерял обе ноги.
- Впоследствии он отправился на лечение в США. Там Александр также вступил в школу публицистики "Голос войны" и присоединился к проекту "Ветераны разные. Победа одна".
- Впоследствии Терен принял участие в балетной постановке команды "United Ukrainian Ballet" во время благотворительных выступлений в Калифорнии.
- Кроме того, он одержал победу на "Играх Непокоренных" в 2023 году в Германии.
- В том же году Александр выпустил автобиографическую книгу "История упрямого мужчины", которая пополнила список его достижений.
- Недавно ветеран создал шоу "Отвал ног". Цель проекта – оценить безбарьерность украинских городов. Гостями программы стали такие известные украинские звезды, как Василий Байдак, Маша Ефросинина, Влад Хильченко, Александра Зарицкая и Владимир Дантес.