На 73-м году жизни: умерла легендарная американская актриса Шелли Дюваль
Источник:The Hollywoodreporter
Умерла американская актриса Шелли Дюваль, известная своей ролью в культовом фильме ужасов "Сияние" Стэнли Кубрика. Ей было 72 года.
Муж знаменитости рассекретил причину ее смерти. Кроме того, он с сожалением рассказал о своих эмоциях после потери.
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Возлюбленный актрисы Дэн Лорй поделился, что она умерла во сне в своем доме в Техасе. Причиной ее смерти стали осложнения, связанные с диабетом.
Мой дорогой, милый, прекрасный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли,
– отметил мужчина.
Ранее также стало известно, что в 77 лет из жизни ушла звезда сериала "Даллас" Пэт Колберт. Известно, что актриса перенесла три инсульта за последние десять лет. Знаменитость отошла в мир иной 23 июня, однако ее до сих пор не похоронили. Церемония прощания с Пэт Колберт состоится 20 июля.