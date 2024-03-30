Как изменился артист за более 30 лет карьеры и где он находится сейчас – рассказывает Show 24.

Читайте также От бешеной популярности до "бегства" в Германию: как изменился Олег Винник за годы карьеры

Настоящее имя артиста – Алексей Потапенко. Он родился в 1981 году в Киеве, в семье чемпионки мира по подводному плаванию и сотрудника КГБ. С детства он был активным и занимался спортом, даже достиг статуса мастера спорта по водному поло. В одном из интервью певец признался, что у него было бедное детство.

Потап в детстве / Фото с "1+1"

Потап имеет два высших образования: учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию и магистра экономических наук.

В 2000 году Потап присоединился к украинской рэп-группе "Вход в сменной обуви" и работал там до 2006 года. Одна из его песен стала саундтреком к фильму, а еще одна, записанная с другими группами, сопровождала фильм "Штольня". Кстати, тогда уже Потап был в образе, в котором его привыкли видеть зрители. Носил солнечные очки и бейсы.

Впрочем, иногда артист появлялся на публике и в классических образах: костюмах и с галстуком.

Потап в костюме / Фото "ТСН"

Потап и Настя: пик карьеры

В 2006 году Потап создал дуэт с Настей Каменских, где участвовал как продюсер, исполнитель, автор песен и музыки, а также режиссер и сценарист клипов. Их первая песня "Не пара" сразу стала большим хитом. Вскоре после создания, дуэт получил награду на фестивале "Новые песни о главном". В 2008 году они выпустили альбом "Непара".

Потап и Настя / Фото с Sound Cloud

Дуэт набрал большую популярность, правда, не только в Украине. Потап и Настя получали признание и награды также в России, в частности, "Золотой граммофон" и "Песня года". Их песни "Если неожиданно тебя не станет" и "Мы отменяем К. С." прозвучали в российском сериале "Дневник доктора Зайцевой".

В течение одиннадцати лет существования, дуэт "Потап и Настя" выпустил шесть альбомов, которые получили коммерческий успех, представил 29 музыкальных видео и отправился в мировые гастрольные туры.

Потап и Настя / Фото с Радио Maximum

Запуск собственного проекта

В 2014 году Потап запустил проект "Mozgi", где он выступает продюсером, автором песен, композитором, а также режиссером и сценаристом клипов. В том же году Потап попал в скандал, потому что во время российско-украинской войны, Потап выступил на премии "RU.TV" в России, где со спущенными штанами поблагодарил Россию "от имени всех украинских артистов".

С 2015 по 2018 год, "Mozgi" были номинированы на различные музыкальные премии, включая Yearly Ukrainian National Awards и M1 Music Awards, где проект одержал две победы. В 2017 году дуэт "Потап и Настя" объявил о прекращении совместной деятельности и начале сольных проектов.

Mozgi / Фото из Инстаграма проекта

Проект "Mozgi" также получил бешеную популярность и перерос в полноценный лейбл. Алексей продюсировал таких исполнителей как группа "Время и Стекло", Позитив, Мишель Андраде и других.

Личная жизнь

До 2014 года Алексей Потапенко был женат на сопродюсере "MOZGI Entertainment" Ирине Горовой. У пары есть двое детей: сын Андрей и дочь Ирины от первого брака Наталья.

Потап и Ирина Горовая / Фото с Pinterest

В 2016-м году они развелись, а до этого в течение пяти лет не жили вместе. Впоследствии начали распространяться слухи о романе Потапа с Настей Каменских. Пара долгое время не разглашала свои отношения, а 23 мая 2019 года обручилась.

Потап и Настя / Фото из Инстаграма артиста

Потап и полномасштабная война

Потап и Настя Каменских оказались за границей еще до полномасштабного вторжения, поэтому там и остались. Они участвовали в благотворительных мероприятиях за рубежом, но не возвращались в Украину. Их длительное отсутствие вызвало активную реакцию в соцсетях, где даже близкие друзья, в частности Позитив, призвали их вернуться.

К слову, как-то Потапа заметили на вечеринке в Дубае (ОАЭ) в компании россиян. Рэпер в видео общался на русском языке.

В конце концов, через полгода после вторжения Потап таки вернулся в Украину. Он никак не прокомментировал свое отсутствие, но рассказал, что делал за полгода большой войны.

Работали много, сделали очень много. Настя уже рассказывала, что мы как семья волонтеров собрали 75 миллионов гривен. Теперь могу уверенно сказать, что мы идем к сумме в 100 миллионов гривен,

– сказал Потап в одном из интервью.

Потап в 2024 году / Фото из Инстаграма артиста

Сейчас Потап находится за границей. Недавно лейбл "MOZGI Entertainment" провел ребрендинг и продолжил работу без Алексея Потапенко уже с новым названием – "Pomitni".