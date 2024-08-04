Поэтому он честно ответил, намерен ли мобилизоваться в ВСУ. Притула говорит, что пока не планирует добровольно идти на фронт, поскольку его фонд очень результативный и он больше помогает Украине, находясь в тылу.

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Что Притула говорит о мобилизации

Сергей отметил, что, если в Украине изменятся законы и его отсрочка станет недействительной, он готов мобилизоваться.

Вспоминаю реакцию военных, когда был мобилизован руководитель военного направления нашего фонда. Радости ни у кого из военных это не вызвало. Рома Синицын реально разбирался во всем, что происходит на 1200 километров линии боевого соприкосновения. Верифицировал запросы по максимальной актуальности для всех подразделений. Когда его мобилизовали подразделение аэроразведки получило хорошего юнита. Для сотен крупных подразделений потерялось на определенный период времени коммуникационное звено,

– отметил общественный деятель

Волонтер рассказал, что почти все мужчины из его семьи служат в Вооруженных силах Украины. Поэтому он неоднократно задумывался о том, чтобы пополнить их ряды и стать на защиту страны с оружием в руках.

Однако именно украинские защитники убедили его заниматься волонтерством. Они подчеркнули, что его деятельность в тылу является чрезвычайно важной и приносит значительную пользу, помогая обеспечить военных всем необходимым.

Поэтому Сергей решил продолжать свою работу как волонтер, делая весомый вклад в поддержку армии.