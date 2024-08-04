Художница, которая длительное время не могла рисовать, поделилась историей создания этой новой картины. Она также рассказала, что уже успела продать эту работу за 6 тысяч долларов.

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Евгения Гапчинская нарисовала картину под названием "Буданов и волшебный лягушонок": подробности

Евгения Гапчинская поделилась, что определенное время не могла писать картины. Однако вернуться к кисти ее заставили дети. Они попросили художницу нарисовать портрет Кирилла Буданова. Эта просьба стала стимулом для нее, и она взялась за работу, создав картину "Буданов и волшебный лягушонок".

Это любимец всей нашей семьи. Здесь мало цветов и мало деталей, но есть эта волшебная улыбка, знаменитая, которая всем нам нравится,

– поделилась художница.

Гапчинская никогда не была в кабинете Кирилла Буданова, поэтому рисовала его образ с помощью одного из его интервью. Она делала стоп-кадры и внимательно рассматривала детали, чтобы воссоздать внешность генерала. Во время этого процесса рядом с Будановым на картине появилась лягушка.

Слова "Буданов и волшебный лягушонок" художница нанесла на холст сразу после завершения картины. Через несколько часов она решила изменить название, однако ее попытки оказались неудачными.

Вытирала, вытирала растворителем. А она не вытирается. Иногда, чтобы краска высохла нужна неделя. А здесь схватилась намертво почти сразу,

– сказала художница.

Позже генерал Буданов рассказал, что лягушонок, изображен на картине, имеет имя Петр и ему уже 17 лет. Когда Евгения Гапчинская сказала о том, что ей кажется, будто это лягушонок что-то "нашептывает" руководителю ГУР, Буданов лишь загадочно ответил, что все возможно, но это останется между ними.