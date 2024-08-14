Всем было поср*ть, – Сергей Притула впервые заявил, что обижен на "Новый канал"

Волонтер Сергей Притула не работает на телевидении с начала полномасштабной войны. Одной из причин этого решения была обида на канал, где он работал 14 лет.

Сергей Притула впервые заговорил об обиде на "Новый канал". Он признался, что был лицом и "сердцем" этого канала 14 лет, однако не почувствовал подобной преданности в ответ.

К слову Сергей Притула ответил, готов ли пойти на фронт: "Не нужно принимать поспешных решений"

Волонтер рассказал, что с начала полномасштабной войны никто из руководства не поинтересовался, как он. Такое равнодушие сыграло роль и в его решении окончательно завершить карьеру телеведущего.

Когда тебя переманивали неоднократно на другие каналы на ах*р*ть какие большие зарплаты, а ты никогда не уходил, потому что это твои люди, твоя семья. И когда после начала полномасштабки абсолютно никто не поинтересовался, как ты, в течение, видимо, полгода. Этот вопрос "Как ты?" является краеугольным камнем. Руководству канала, всем было поср*ть,

– поделился Сергей Притула.

Волонтер рассказал, что через полгода молчания все "удалили, будто ничего не случилось" и начали присылать предложения по съемкам в проектах. Он взамен отказывал.

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Напомним, Сергей Притула с начала полномасштабного вторжения все свое время начал уделять волонтерству и благотворительному фонду. После 10 месяцев большой войны он сообщил, что не вернется на телевидение. Этот долгий этап жизни в развлекательных шоу он считает завершенным и окончательно перевернутым.