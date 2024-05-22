СБУ объявила о подозрении предателю Юрию Бардашу
Источник:СБУ
Украинский продюсер Юрий Бардаш после 24 февраля 2022 года перебрался в Россию, где поддерживает полномасштабную войну. Теперь Служба безопасности Украины объявила ему подозрение.
В частности, предателю предъявлено обвинение по четырем отдельным статьям. Среди них – публичные призывы к насильственной смене власти и оправдание вооруженной агрессии России.
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Что именно инкриминировали Юрию Бардашу
Предателя обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии России против Украины и героизации ее участников.
Кто такой Юрий Бардаш
- До российского вторжения он был известен как продюсер Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна.
- Однако после 24 февраля 2022 года Бардаш переехал в Россию и стал открытым сторонником путинского режима и активно распространяет российскую пропаганду в социальных сетях.
- Особое возмущение вызвал прямой эфир, в котором он оправдывал российскую агрессию, говорил о "своевременной капитуляции" Украины, "одном русском народе", "братоубийственной войне на Донбассе".
- Кроме того, предатель поздравил Путина с днем рождения "от имени здоровых украинцев", что является абсолютно циничным жестом.
- В своих высказываниях Юрий презирает все украинское, называя украинский паспорт "черной меткой" и заявляя об отвращении ко всему, что связано с Украиной.