Санта Димопулос откровенно призналась, пыталась ли вернуть мужа после развода
Источник:Санта Димопулос
Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос более 11 лет была в отношениях с мужем, однако недавно стало известно, что супруги решили расторгнуть брак. Теперь исполнительница поделилась, пыталась ли вернуть отношения после разрыва.
К тому же она рассказала, имеет ли сейчас новых ухажеров. Певица также рассекретила, готова ли уже к отношениям.
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Что Санта Димопулос сказала о попытках помириться с мужем
О том, хотела бы исполнительница вернуть отношения с бывшим у нее спросили подписчики, на что знаменитость отметила, что это странный вопрос.
Логично предположить, что если бы хотела, то мы бы и не расходились. Ну и не вещь же муж, чтобы его возвращать,
– подчеркнула артистка.
Санта Димопулос о разрыве с мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис
Также она призналась, ухаживают ли за ней сейчас мужчины.
Есть ухажеры и все достойные и интересные. Жаль, что я сейчас не готова вступать в отношения,
– призналась Санта.
Санта Димопулос об ухажерах / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о последних отношениях Санты Димопулос
- В апреле стало известно, что знаменитость разводится с бизнесменом и соучредителем сети спортивных клубов Sport Life Игорем Кучеренко.
- Пара связала себя узами брака в 2015 году, а через четыре года у них родилась дочь София.
- В то же время после 11 лет отношений они решили разойтись. Эксы утверждают, что сделали это полюбовно.
- Димопулос отметила, что их брак завершился без драм, потрясений и обид, и они и в дальнейшем будут оставаться друзьями и семьей.