Санта Димопулос откровенно призналась, пыталась ли вернуть мужа после развода

Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос более 11 лет была в отношениях с мужем, однако недавно стало известно, что супруги решили расторгнуть брак. Теперь исполнительница поделилась, пыталась ли вернуть отношения после разрыва.

К тому же она рассказала, имеет ли сейчас новых ухажеров. Певица также рассекретила, готова ли уже к отношениям.

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Что Санта Димопулос сказала о попытках помириться с мужем

О том, хотела бы исполнительница вернуть отношения с бывшим у нее спросили подписчики, на что знаменитость отметила, что это странный вопрос.

Логично предположить, что если бы хотела, то мы бы и не расходились. Ну и не вещь же муж, чтобы его возвращать,

– подчеркнула артистка.



Санта Димопулос о разрыве с мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис

Также она призналась, ухаживают ли за ней сейчас мужчины.

Есть ухажеры и все достойные и интересные. Жаль, что я сейчас не готова вступать в отношения,

– призналась Санта.



Санта Димопулос об ухажерах / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о последних отношениях Санты Димопулос