До того ж вона розповіла, чи має зараз нових залицяльників. Співачка також розсекретила, чи готова вже до стосунків.

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Що Санта Дімопулос сказала про спроби помиритися з чоловіком

Про те, чи хотіла б виконавиця повернути стосунки з колишнім у неї запитали підписники, на що знаменитість зазначила, що це дивне запитання.

Логічно припустити, що якби хотіла, то ми б і не розходилися. Ну і не річ же чоловік, щоб його повертати,

– підкреслила артистка.



Санта Дімопулос про розрив з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також вона зізналася, чи залицяються до неї зараз чоловіки.

Є залицяльники й всі гідні та цікаві. Шкода, що я зараз не готова вступати в стосунки,

– зізналася Санта.



Санта Дімопулос про залицяльників / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про останні стосунки Санти Дімопулос