Романтичный Монатик и россиянка: 10 самых популярных песен на украинском ютубе
Музыкальные новинки заполонили чарт на ютубе в Украине. В перечне самых популярных есть немало украинских артистов. Но, к сожалению, в десятку вошел трек российской исполнительницы.
Show 24 собрал 10 песен, которые сейчас чаще всего слушают украинцы на платформе YouTube. Это треки как украинских, так и иностранных артистов.
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10 самых популярных песен на украинском ютубе
Первое место в чарте занял украинский мультиартист Монатик с песней "А що?". Этот летний теплый хит переносит в Одессу и рассказывает о том, как крепкие чувства побеждают разлуку. Клип на композицию снимала именитая режиссер Таню Муиньо.
Интересно, что песня Монатика также заполонила тикток. В новом тренде люди напоминают, что Украина – самое прекрасное место в мире.
Монатик – "А що?": смотрите видео онлайн
Тогда как видеоработа "А что" заняла первую строчку, вторую заняла сама песня: настолько популярным оказался трек.
Елена Тополя в дуэте с исполнителем DIBROVA попали в тройку самых популярных песен. В ней артисты рассказывают откровенную историю о паре, которая преодолевает все препятствия вместе несмотря на различные обстоятельства.
DIBROVA & Олена Тополя – "Хочеш": смотрите видео онлайн
4 позицию в чарте "Популярное" занял трек южнокорейской женской группы NewJeans – How Sweet. Интересно, что эта песня вышла еще две недели назад в составе второго одноименного альбома.
NewJeans – How Sweet: смотрите видео онлайн
Еще одни представители k-pop оказались на 5 месте среди самых популярных треков в ютубе. Песня Armageddon вошла в первый альбом женского коллектива.
aespa – Armageddon: слушайте онлайн
6 место заняла украинская фолькгруппа "Пиріг і Батіг" с песней "Гаї шумлять". Это стихотворение Павла Тычины, положенное на музыку. Песня получила популярность благодаря появлению в новой украинской мелодраме "Одна семья". Так трек завирусился в соцсетях.
"Пиріг і Батіг" – "Гаї шумлять": смотрите видео онлайн
На 7 месте в рейтинге – новая песня американского рэпера Эминема Houdini. Это первый трек из альбома The Death of Slim Shady, релиз которого планируется на лето 2024 года. В нем много цитирований из предыдущих треков самого Эминема и других рэперов, отсылки к поп-культуре и немало других интересностей.
Эминем – Houdini: смотрите видео онлайн
8 место заняла исполнительница из России Монеточка, что свидетельствует о том, что украинцы продолжают потреблять контент на русском. Артистка осудила кровавую войну и уехала из страны-агрессора. Но украинские музыканты предлагают достаточно качественных треков, на которые стоит взамен обратить свое внимание.
Девятое место в чарте получил еще один трек группы NewJeans.
NewJeans – Bubble Gum: слушайте онлайн
На 10 месте – снова песня Елены Тополи и DIBROVA. Похоже, что видеоклип привлек внимание фанов немного больше.
В десятку самых популярных песен попал трек "Жалі" новой исполнительницы Кажанны, который она выпустила в свой день рождения. Композиция о том, что каждый человек должен быть опорой прежде всего для себя. Она призывает не жалеть о прошлом и жить сегодняшним днем.
Кажанна – "Жалі": слушайте онлайн
12 место в чарте и 10 место среди самых популярных песен принадлежит YAKTAK и Golubenko – "Про тебе мені". Авторы говорят, что трек рассказывает о быстротечности жизни и людей, которые оставляют след в сердце.
YAKTAK и Golubenko – "Про тебе мені": слушайте песню онлайн.