Очень интересна история создания этой музыки, ведь ее специально написали под танец к фильму. Подробнее об истории и популярности, читайте в материале Show 24.

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История возникновения

Мелодия написана греческим композитором Микисом Теодоракисом. Ее используют под танец сиртаки, который считается визитной карточкой Греции.

Что интересно, танец не является народным. Его специально создали в 1964 году для художественного фильма "Грек Зорба". Поэтому иногда употребляют название – танец Зорбы, а не сиртаки.

Грек Зорба – танец сиртаки: смотреть видео онлайн

Танец сочетает различные движения, как быстрые, так и медленные из народного танца хасапико.

Интересно, что танец в фильме с самого начала имел совсем другой вид. Энтони Куинн, сыгравший главную роль в ленте, рассказал, что в последний съемочный день, его герой должен был научить другого народному танцу. Но случилось так, что накануне Куинн сломал ногу и не мог выполнять тех движений, которые предусмотрены сценарием. Однако актер нашел выход из ситуации, заверив режиссера, что знает немного другой танец с медленными движениями.

Энтони спросили о названии танка, тот без раздумий ответил: "сиртаки". Когда фильм вышел на экраны, то греки настолько вдохновились этим танцем, что сделали его популярным не только на культурном, но и на законодательном уровнях.

Особенность сиртаки

Его танцуют и мужчины, и женщины в кругу или в ряд. Руки кладутся на плечи партнеров, а движения меняются в соответствии со скоростью и такта музыки. В танце могут даже использовать прыжки и подскоки.

Sirtaki / Zorba's dance (Official Video) – Ansamblul Dionisos: смотреть видео онлайн

Тренд в тиктоке

В популярной соцсети пока не набрали бешеной популярности видео с сиртаки, однако мелодию танца используют по всему миру. Ее добавляют к забавным видео, придавая дополнительный шарм картинке.

Поэтому сегодня вы можете или просто использовать упомянутую мелодию под любые ролики, или попробуйте ввести новый тренд, акцентировав на танце сиртаки и композиции.