Show 24 собрал 10 песен, которые сейчас чаще всего слушают украинцы на платформе YouTube. Это треки как украинских, так и иностранных артистов.

Интересно Греческие мотивы пробрались сквозь тернии современных трендов тиктока

10 самых популярных песен на украинском ютубе

Первое место в чарте занял украинский мультиартист Монатик с песней "А що?". Этот летний теплый хит переносит в Одессу и рассказывает о том, как крепкие чувства побеждают разлуку. Клип на композицию снимала именитая режиссер Таню Муиньо.

Интересно, что песня Монатика также заполонила тикток. В новом тренде люди напоминают, что Украина – самое прекрасное место в мире.

Монатик – "А що?": смотрите видео онлайн

Тогда как видеоработа "А что" заняла первую строчку, вторую заняла сама песня: настолько популярным оказался трек.

Елена Тополя в дуэте с исполнителем DIBROVA попали в тройку самых популярных песен. В ней артисты рассказывают откровенную историю о паре, которая преодолевает все препятствия вместе несмотря на различные обстоятельства.

DIBROVA & Олена Тополя – "Хочеш": смотрите видео онлайн

4 позицию в чарте "Популярное" занял трек южнокорейской женской группы NewJeans – How Sweet. Интересно, что эта песня вышла еще две недели назад в составе второго одноименного альбома.

NewJeans – How Sweet: смотрите видео онлайн

Еще одни представители k-pop оказались на 5 месте среди самых популярных треков в ютубе. Песня Armageddon вошла в первый альбом женского коллектива.

aespa – Armageddon: слушайте онлайн

6 место заняла украинская фолькгруппа "Пиріг і Батіг" с песней "Гаї шумлять". Это стихотворение Павла Тычины, положенное на музыку. Песня получила популярность благодаря появлению в новой украинской мелодраме "Одна семья". Так трек завирусился в соцсетях.

"Пиріг і Батіг" – "Гаї шумлять": смотрите видео онлайн

На 7 месте в рейтинге – новая песня американского рэпера Эминема Houdini. Это первый трек из альбома The Death of Slim Shady, релиз которого планируется на лето 2024 года. В нем много цитирований из предыдущих треков самого Эминема и других рэперов, отсылки к поп-культуре и немало других интересностей.

Эминем – Houdini: смотрите видео онлайн

8 место заняла исполнительница из России Монеточка, что свидетельствует о том, что украинцы продолжают потреблять контент на русском. Артистка осудила кровавую войну и уехала из страны-агрессора. Но украинские музыканты предлагают достаточно качественных треков, на которые стоит взамен обратить свое внимание.

Девятое место в чарте получил еще один трек группы NewJeans.

NewJeans – Bubble Gum: слушайте онлайн

На 10 месте – снова песня Елены Тополи и DIBROVA. Похоже, что видеоклип привлек внимание фанов немного больше.

В десятку самых популярных песен попал трек "Жалі" новой исполнительницы Кажанны, который она выпустила в свой день рождения. Композиция о том, что каждый человек должен быть опорой прежде всего для себя. Она призывает не жалеть о прошлом и жить сегодняшним днем.

Кажанна – "Жалі": слушайте онлайн

12 место в чарте и 10 место среди самых популярных песен принадлежит YAKTAK и Golubenko – "Про тебе мені". Авторы говорят, что трек рассказывает о быстротечности жизни и людей, которые оставляют след в сердце.

YAKTAK и Golubenko – "Про тебе мені": слушайте песню онлайн.