В видео Мусина вместе с блогерами Богданом Буше, Викторией Маремухой, Настей Елисеевой и Евгением Таллером исполнили кавер на песню Cheri Cheri Lаdy группы Modern Talking. Инфлюенсеры выступили в образах 80-х, а саму Сабину загримировали под певицу Тину Тернер.

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Как отреагировала Сабина на скандал с видеороликом

В своем блоге Мусина уже попросила прощения за содеянное. Женщина не имела целью никого обидеть и унизить.

Я человек, который сам почти всю жизнь был под давлением своей крови и получал различные оскорбления и обвинения в свой адрес, вроде: "хачик", "жидовка", "черномаза", "зверьйо". Даже во время войны я получаю комментарии, что я никакая не украинка и что мне надо свалить в горы. Я надеюсь на понимание ситуации. Blackface – для меня про унижение, оскорбление, гиперболизацию. Это про смех над статусом и положением. Но это было мое видение. Оно оказалось ошибочным. Мы оскорбили двух людей лично, этого нам достаточно, чтобы убрать все,

– поделилась блогерша.

Более того, на этот ролик отреагировал американский журналист Террелл Джермейн Старр. Для него это видео стало оскорбительным. К тому же Террел назвал его "расистским".

Я поддерживаю Украину и их усилия по сбору денег, но почему-то эти украинские влиятельные люди должны использовать черное лицо, чтобы сыграть Тину Тернер, чтобы сделать это. Это слишком расистский подход. Это не нормально, и я не буду молчать об этом,

– поделился журналист.



Реакция Террелла Старра на видеоролик украинских блогеров / Скриншот со страницы журналиста в сети Х

С какой целью снимался скандальный видеоролик