У відео Мусіна разом з блогерами Богданом Буше, Вікторією Маремухою, Настею Єлісєєвою та Євгеном Таллером виконали кавер на пісню Cheri Cheri Lаdy гурту Modern Talking. Інфлюенсери виступили в образах 80-х, а саму Сабіну загримували під співачку Тіну Тернер.

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Як відреагувала Сабіна на скандал з відеороликом

У своєму блозі Мусіна вже попросила вибачення за скоєне. Жінка не мала на меті нікого образити та принизити.

Я людина, яка сама майже все життя була під тиском своєї крові і отримувала різні образи та звинувачення на свою адресу, на кшталт: "хачік", "жидовка", "чорномаза", "зверьйо". Навіть під час війни я отримую коментарі, що я ніяка не українка і що мені треба звалити в гори. Я сподіваюся на розуміння ситуації. Blackface – для мене про приниження, образу, гіперболізацію. Це про сміх над статусом та становищем. Але це було моє бачення. Воно виявилося хибним. Ми образили двох людей особисто, цього нам достатньо, щоби прибрати все,

– поділилася блогерка.

Ба більше, на цей ролик відреагував американський журналіст Террелл Джермейн Старр. Для нього це відео стало образливим. До того ж Террел назвав його "расистським".

Я підтримую Україну та їхні зусилля зі збирання грошей, але чомусь ці українські впливові люди мають використовувати чорну особу, щоб зіграти Тіну Тернер, щоб зробити це. Це надто расистський підхід. Це не нормально, і я не мовчатиму про це,

– поділився журналіст.



Реакція Террелла Старра на відеоролик українських блогерів / Скриншот зі сторінки журналіста в мережі Х

З якою метою знімався скандальний відеоролик