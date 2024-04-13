Он признался, почему именно ему знаменитость рассказала подробности о своем состоянии. Кроме того, шоумен объяснил, почему Руслана не хотела рассказывать о болезни.

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Что Егор Гордеев рассказал о смерти Русланы Писанки

Телеведущий объяснил, что знал о болезни коллеги, потому что помогал ей и ее мужу с логистикой во время пребывания артистки в Германии на лечении. В то же время, признается, было сложно стать одним из немногих людей, которые знали об истинном состоянии Русланы и никому об этом не рассказывать, а переживать то состояние самостоятельно.

Я знал правду о болезни Русланы... Зная о тяжести болезни, я понимал, что в принципе любой разговор наш может быть последним. Каждый телефонный звонок воспринимал как последнюю возможность поговорить,

– подчеркнул Егор.

Он добавил: "Мы кучу всего не успели, к сожалению – не допили, не договорили, не проговорили".

Кроме того, Гордеев объяснил, почему Руслана скрывала свой диагноз.

Знаете, нередко окружение по-разному воспринимает твое горе. Иногда как свое, и сами того не желая, высасывают из тебя кучу энергии. И если эти силы нужны, как никогда, тебе самой, то лучше об этом не говорить. Поэтому, думаю, она приняла очень мудрое и правильное решение,

– сказал телеведущий.

Что известно о смерти Русланы Писанки