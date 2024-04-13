Він зізнався, чому саме йому знаменитість розповіла подробиці про свій стан. Крім того, шоумен пояснив, чому Руслана не хотіла розповідати про хворобу.

Не пропустіть Був багатодітним батьком та символом креативу: помер відомий модельєр Роберто Каваллі

Що Єгор Гордєєв розповів про смерть Руслани Писанки

Телеведучий пояснив, що знав про хворобу колеги, бо допомагав їй та її чоловікові з логістикою під час перебування артистки в Німеччині на лікуванні. Водночас, зізнається, було складно стати однією з небагатьох людей, які знала про справжній стан Руслани й нікому про це не розповідати, а переживати той стан самостійно.

Я знав правду про хворобу Руслани… Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою. Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити,

– підкреслив Єгор.

Він додав: "Ми купу всього не встигли, на жаль – не допили, не договорили, не проговорили".

Крім того, Гордєєв пояснив, чому Руслана приховувала свій діагноз.

Знаєте, нерідко оточення по-різному сприймає твоє горе. Інколи як своє, і самі того не бажаючи, висмоктують з тебе купу енергії. І якщо ці сили потрібні, як ніколи, тобі самій, то краще про це не говорити. Тому, думаю, вона прийняла дуже мудре і правильне рішення,

– сказав телеведучий.

Що відомо про смерть Руслани Писанки