В прессе Руслана Ханумака ошибочно называют "звездой" или "актером" студии "Квартал 95". После выезда юмориста из Украины, представители студии сделали заявление о сотрудничестве с ним.

К слову Руслан Ханумак заявил, что выехал из Украины в США законно: как ему это удалось

В "Квартале" объяснили, что Руслан Ханумак никогда не был штатным работником студии. С ним действительно сотрудничали как со сценаристом, режиссером и актером только на условиях договоров заказа. Поэтому студия подчеркнула, что не имеет никаких связей с юмористом.

С 2021 года студия "Квартал 95" не имеет с Русланом Ханумаком никаких гражданско-правовых и трудовых отношений. Так что, не корректно называть его звездой или тем более актером Студии "Квартал 95". Все актеры "Квартала" находятся в Украине,

– говорится в заявлении.

Что сделал Руслан Ханумак

Недавно юморист сообщил, что уехал из Украины в США. По его словам, на это решение повлияло желание больше времени проводить с сыном.

После волны негативных комментариев Руслан Ханумак объяснил, что выехал за границу законно – из-за астмы. Он показал скриншот приложения "Резерв+", где указано, что у него отсрочка от мобилизации.