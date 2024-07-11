Сбежавший в США Руслан Ханумак удалил пост о законном выезде за границу

Актер Руслан Ханумак недавно рассказал, как ему удалось выехать в США. Впрочем, впоследствии мужчина удалил пост с объяснениями относительно пересечения границы во время войны.

В посте Руслан признался, что выехал из Украины на законных основаниях. Артист болеет астмой, поэтому получил отсрочку от мобилизации до 3 ноября этого года.

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Мужчина решил отреагировать на хейт, опубликовав объяснение своего выезда за границу. По словам звезды, заболевание является наследственным.

Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном "Сальбутамоле" в моем кармане и периодически астматических приступах. Да, у нас в семье это от деда по маме, и кому надо сказать "спасибо" за выезд, то это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду,

– поделился в удаленной публикации Ханумак.



Новость о посте-объяснении, который еще был на странице Ханумака / Скриншот с сайта

Впрочем, актер не сообщил, почему решил скрыть пост с оправданиями. Последней публикацией Руслана был отчет о 7 тысячах гривен, которые он собрал для восстановления детской больницы "Охматдет".

Напомним, на днях Руслан Ханумак сообщил о приезде в США, где встретился с сыном Артуром. Актера захейтили в сети из-за его бегства за границу во время войны. Он отметил, что "пусть будет в глазах многих предателем, но его сын будет расти с папой".