Отмена события произошла всего за день до премьеры. На это непосредственно повлияли украинцы.

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Что известно об отмене российской примы-балерины

Это произошло благодаря совместным усилиям Посольства Украины в Республике Корея, украинской общины и международных партнеров.

Российской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам – на сценах мировых театров. Работаем и в дальнейшем, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений,

– подчеркнули в МИД Украины.

Кому еще из российских артистов отменяли концерты за рубежом