Отмена события произошла всего за день до премьеры. На это непосредственно повлияли украинцы.
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Что известно об отмене российской примы-балерины
Это произошло благодаря совместным усилиям Посольства Украины в Республике Корея, украинской общины и международных партнеров.
Российской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам – на сценах мировых театров. Работаем и в дальнейшем, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений,
– подчеркнули в МИД Украины.
Кому еще из российских артистов отменяли концерты за рубежом
- В марте в столице Эстонии должен был состояться концерт прокремлевской артистки Клавы Коки. Впрочем, Министерство внутренних дел страны выразило обеспокоенность из-за одобрения певицей вооруженной агрессии против гражданского населения в Украине, а также активное продвижение кремлевских нарративов. Как следствие, исполнительнице запрещено выступать в Таллинне и ограничен въезд в Эстонию до 18 мая 2027 года.
- В январе в Италии был запланирован концерт пианиста Александра Романовского. Несмотря на украинское происхождение, музыкант идентифицирует себя как русский. Он ранее даже выступал на руинах Мариупольского драмтеатра. Активисты смогли отменить выступление. Что интересно, после этого организаторы считают Романовского – "жертвой угнетения".
- Московский театр "Ленком", известный своей войны в Украине, планировал выступить в Израиле осенью прошлого года. В то же время постановка спектакля "Поминальная молитва" по роману Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" встретила сопротивление израильских граждан. Израильтяне создали петицию, в которой высказывался протест, ссылаясь на поддержку артистов театра российского терроризма. Петиция получила поддержку израильских граждан, что привело к отмене выступления театра "Ленком" в Израиле.