Скасування події відбулося всього за день до прем'єри. На це безпосередньо вплинули українці.
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Що відомо про скасування російської прими-балерини
Це сталося завдяки спільним зусиллям Посольства України в Республіці Корея, української громади та міжнародних партнерів.
Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам – на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів,
– підкреслили в МЗС України.
Кому ще з російських артистів скасовували концерти за кордоном
- У березні в столиці Естонії мав відбутися концерт прокремлівської артистки Клави Коки. Втім, Міністерство внутрішніх справ країни висловило занепокоєння через схвалення співачкою збройної агресії проти цивільного населення в Україні, а також активне просування кремлівських наративів. Як наслідок, виконавиці заборонено виступати в Таллінні та обмежено в'їзд до Естонії до 18 травня 2027 року.
- У січні в Італії був запланований концерт піаніста Олександра Романовського. Попри українське походження, музикант ідентифікує себе як росіянин. Він раніше навіть виступав на руїнах Маріупольського драмтеатру. Активісти змогли скасувати виступ. Що цікаво, після цього організатори вважають Романовського – "жертвою гноблення".
- Московський театр "Ленком", відомий своєю війни в Україні, планував виступити в Ізраїлі восени минулого року. Водночас постановка вистави "Поминальна молитва" за романом Шолом-Алейхема "Тев'є-молочник" зустріла спротив ізраїльських громадян. Ізраїльтяни створили петицію, в якій висловлювався протест, посилаючись на підтримку артистів театру російського тероризму. Петиція отримала підтримку ізраїльських громадян, що призвело до скасування виступу театру "Ленком" в Ізраїлі.