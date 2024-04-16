Скасування події відбулося всього за день до прем'єри. На це безпосередньо вплинули українці.

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Що відомо про скасування російської прими-балерини

Це сталося завдяки спільним зусиллям Посольства України в Республіці Корея, української громади та міжнародних партнерів.

Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам – на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів,

– підкреслили в МЗС України.

Кому ще з російських артистів скасовували концерти за кордоном