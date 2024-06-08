О таком решении оккупационных властей сообщают российские пропагандистские СМИ, пишет Show 24. Джамала пока не отреагировала на эти заявления.

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Спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о новом пакете имущества, который собираются украсть у людей. Это активы 110 украинских физических и юридических лиц. В их список попала певица Джамала.

Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала,

– говорится в заявлении.

Напомним, ранее оккупанты собирались отобрать у Софии Ротару право собственности на отель Villa Sofia, что в Крыму. Причиной назвали поддержку певицей украинских Вооруженных Сил.

Джамалу также объявили в розыск в России