Очередная циничная идея: россияне снова посягают на отель Софии Ротару в Крыму
Оккупанты в Крыму снова заговорили об отеле Софии Ротару, который хотят отобрать. Из него хотят сделать госпиталь для российских захватчиков, которых ранили на войне.
Российские пропагандистские СМИ обсуждают очередную циничную идею относительно имущества украинцев во временно оккупированном Крыму, пишет Show 24. На этот раз хотят захватить отель "Вилла София", принадлежащий Софии Ротару.
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Активисты "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру страны-агрессора с просьбой подать иск об изъятии отеля. Софию Ротару обвинили в том, якобы она приобрела дом с нарушением закона. Свои требования они аргументируют политической позицией певицы и тем, что она поддерживает ВСУ.
В пропагандистских телеграм-каналах указывают, что "Виллу Софию" хотят переоборудовать в госпиталь и санаторий для российских военнослужащих, которых ранили на войне против Украины. Этот вопрос обсуждается уже около трех месяцев.
Захватчики посягают на имущество Ротару
- Так называемые "Ветераны России" предлагают различные циничные идеи по присвоению собственности Софии Ротару еще с прошлого года. В апреле 2023 года они обратились в Генпрокуратуру с призывом лишить артистку имущества в Ялте и Москве.
- Впоследствии оккупанты заявили о желании "национализировать" отель – так они называют кражи собственности украинцев, как это произошло с Джамалой. Что только не придумывали захватчики, чтобы отобрать "Виллу Софию": из него хотели сделать то Дворец бракосочетания, то пансионат.
- Оккупационные власти Ялты также выразили желание лишить Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты".