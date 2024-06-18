Російські пропагандистські ЗМІ обговорюють чергову цинічну ідею щодо майна українців в тимчасово окупованому Криму, пише Show 24. Цього разу хочуть загарбати готель "Вілла Софія", що належить Софії Ротару.
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Активісти "Ветеранів Росії" звернулися до Генпрокуратури країни-агресора з проханням подати позов про вилучення готелю. Софію Ротару звинуватили в тому, начебто вона придбала будинок з порушенням закону. Свої вимоги вони аргументують політичною позицією співачки й тим, що вона підтримує ЗСУ.
У пропагандистських телеграм-каналах вказують, що "Віллу Софію" хочуть переобладнати у шпиталь і санаторій для російських військовослужбовців, яких поранили на війні проти України. Це питання обговорюється вже близько трьох місяців.
Загарбники зазіхають на майно Ротару
- Так звані "Ветерани Росії" пропонують різні цинічні ідеї щодо привласнення власності Софії Ротару ще з минулого року. У квітні 2023 вони звернулися до Генпрокуратури з закликом позбавити артистку майна у Ялті та Москві.
- Згодом окупанти заявили про бажання "націоналізувати" готель – так вони називають крадіжки власності українців, як це сталося з Джамалою. Що тільки не вигадували загарбники, аби відібрати "Віллу Софію": з нього хотіли зробити то Палац одруження, то пансіонат.
- Окупаційна влада Ялти також висловила бажання позбавити Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти".