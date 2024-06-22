Это жестко, – заплаканный Фима Константиновский рассказал о похоронах коллеги Иваненко

В 2023 году погиб актер "Лиги Смеха" Роман Иваненко, который воевал на фронте. Его коллега Фима Константиновский признался, как пережил потерю друга.

Также комик высказался о состоянии другого своего приятеля после осколочного ранения – Виктора Розового, который в ВСУ. Ведущий отметил, что периодически посещает коллегу, но подробности реабилитации военного разглашать не может.

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Фима поделился, как прошли похороны Романа. Со щемящей болью юморист вспомнил их совместные выступления на сцене и шутки. Однако, комику пришлось столкнуться с жестокой реальностью – гибелью Иваненко.

По словам Константиновского, он долго не мог оправиться после смерти коллеги. Во время рассказа ведущий не сдержал слез.

Помню, как мы ездили в Каменец-Подольский, когда из "Нашего формата" погиб Ромка. Помню, как вся команда стоит, я помню их на сцене, а они стоят на кладбище. Это жестко,

– с грустью признался Фима.

Фима Константиновский о Романе Иваненко: смотрите видео онлайн

Что известно о гибели Романа Иваненко